Lycurgianen komen niet in actie bij Oranje

Een smash van Auke van der Kamp. (Foto: JKBeeld)

Het Nederlands volleybalteam is de World Tour in groep 2 met een overwinning begonnen. In Ankara werd het 3-0 tegen Egypte. De ploeg speelt om promotie naar het hoogste niveau van de World Tour.





Final Four

Zaterdag en zondag zijn de tweede en derde wedstrijd. De tegenstanders zijn China en Turkije. De eerste drie landen in de groep plaatsen zich voor de Final Four later dit jaar in Australië.



