Twee jaar de cel in voor diefstal en woninginbraken

Voor een poging tot diefstal, twee woninginbraken en het gebruiken van geweld tegen een bewoner moet een 24-jarige Stadskanaalster drie jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De 24-jarige man wilde op 10 september drugs stelen bij zijn dealer in Stadskanaal. Hij ging de woning binnen en werd betrapt. Een worsteling volgde. De dealer zegt dat hij twee keer is beschoten.



Verklaring van de moeder

De rechtbank vond rechtbank dit niet te bewijzen. Zo zou de moeder van het slachtoffer 's nachts twee schoten hebben gehoord, ze vreesde voor het leven van haar zoon. De rechtbank vond het dan ook raar dat de vrouw pas de volgende ochtend naar de politie belde.



Daarnaast vond de politie geen hulzen in het huis, terwijl de man die later zelf wel in zijn woning vond. De rechtbank sluit niet uit dat ze later in de woning zijn neergelegd.



Eerdere inbraak

De 24-jarige Stadskanaalster werd ook veroordeeld voor een woninginbraak in juli 2015 in Groningen. Hier nam hij whisky's, sieraden en parfum mee. Naast de celstraf moet de man een schadevergoeding van 175 euro betalen en zich laten behandelen.

