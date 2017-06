Honderden Oldambtsters via gemeente verzekerd van zorg

Zo'n 600 inwoners van de gemeente Oldambt doen mee aan de proef om een zorgverzekering af te sluiten via de gemeente. Wethouder Bard Boon vindt het plan dan ook 'geslaagd'.

'Een nadeel van het plan vind ik dat de minima iets meer voor hun zorgverzekering betalen', zegt de wethouder. 'Maar aan de andere kant weegt dat zeker op tegen de voordelen. De mensen met een minimuminkomen zijn nu goed verzekerd, ook tegen bijkomende kosten en het eigen risico.'De gemeente Oldambt is eind 2016 een samenwerking opgestart met zorgverzekeraar Menzis om inwoners met een bijstandsinkomen tot 130 procent van het bijstandsniveau een zorgverzekering aan te bieden.'Bij de voorlichtingsavonden waren er veel belangstellenden', vervolgt Boon.Met de 600 Oldambtsters die een 'Oldambtster zorgverzekering' hebben, doet nu zo'n 14 procent mee. De gemeente heeft als doelstelling dat 30 procent van de doelgroep zich aansluit. 'Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag.'