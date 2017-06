Enquête: wat vindt u van de afvalinzameling in uw gemeente?

(Foto: sundstrom / sxc stock exchange)

In Nederland hebben gemeenten verschillende manieren om afval op te halen en te scheiden. Soms moeten burgers per kliko of afvalzak betalen, soms moet het afval gebracht worden. In de ene gemeente wordt er elke week gft opgehaald, in de andere gemeente een keer per maand.

We hebben inmiddels zwarte, grijze, groene, oranje, gele en blauwe containers. Goede zaak toch, die scheiding aan de bron? Of vind je juist dat het anders moet? Voor een onderzoek met de NOS zijn wij geïnteresseerd in je mening. Je kan meedoen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/5KFJHS7

Door: RTV Noord Correctie melden