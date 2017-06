Noord Vandaag: 'Dit is zeer ingrijpend voor de bewoners'

(Foto: RTV Noord)

Appingedam wacht een gigantische versterkingsoperatie. De wijk Opwierde-Zuid gaat volledig op de schop. Het is de grootste versterkingsoperatie tot nu toe. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: 'Dit is zeer ingrijpend voor de bewoners'. Dat - en meer - in Noord Vandaag.





'Dit heeft een grote impact op het hele gebied, op de mensen in onze gemeente. We moeten samen de schouders eronder zetten en proberen er zo goed mogelijk doorheen te komen.'



Eis in zaak dood van Jesse van Wieren

Acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tegen Rhowan P. voor de doodslag op Jesse van Wieren uit Leens.



Zijn medeverdachte Desiree G. hangt ook een gevangenisstraf van acht jaar en tbs boven het hoofd.



Drone boven hoofdstation Groningen





