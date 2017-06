TESTBERICHT De week van Noord:

'Van Wieren is gestompt, geslagen, met een ijzeren staaf bewerkt, gestoken met een mes en er is geprobeerd hem te wurgen. Vervolgens is hij mogelijk levend begraven.' De rechtszaak over de dood van Jesse van Wieren maakte veel los deze week. Maar er gebeurde meer deze week. Bekijk hier de Week van Noord.

Benni Drenth raakte drie weken geleden bij een explosie alles kwijt. Zijn katten Pico en Torro zijn nog spoorloos, tot verdriet van zijn dochter Marla die een oproep doetStadskanaal moet te lang wachten op duidelijkheid over een treinverbinding met Veendam. Dat vinden verschillende partijen in de Provinciale StatenOppassen gebladen voor zwemmers in het Paterswoldsemeer! Er zijn punaises gevonden in het strandje De Lijte aan de Meerweg.Wildlands Adventure Zoo in Emmen krijgt een achtbaan. Volgens directeur Frankwin van Beers is de tijd rijp om het park uit te breiden met een nieuwe attractie.De sensatie die lachgas biedt is van korte duur. Het spul is makkelijk te krijgen en ook nog eens goedkoop. Je bent al up-and-running als je in het bezit bent van een slagroomspuit, slagroompatronen die gevuld zijn met het lachgas, en ballonnen.Er is een heuse waterpokkenexplosie in Grootegast. De leerlingen van basisschool Jan Kuipers zitten onder de rode plekjes. Dat is normaal gesproken al vervelend, maar het wordt nóg erger: vandaag kwam namelijk de schoolfotograaf.Het Openbaar Ministerie zet grote vraagtekens bij de verklaring van Rhowan P., één van de hoofdverdachten van de moord op Jesse van Wieren.Het idee voor een hospice in Leek werd ruim drie jaar geleden geopperd, maar donderdag is dan eindelijk de officiele opening van de voorziening. Een hospice is een plek voor mensen die terminaal ziek zijn en nog maar enkele maanden te leven hebben.Het is 20 jaar geleden dat De Riepe voor het eerst op straat werd verkocht. Dankzij deze Groningse straatkrant kregen daklozen een kans op een beter leven. Donderdag werd de jubileumuitgave uitgedeeld onder de verkopers.De winkeliers in het Winkelcentrum Paddepoel zijn verdeeld. Al ruim 2 jaar liggen ze met elkaar in de clinch over de opening van de winkels op zondag en donderdagavond.Appingedam wacht een gigantische versterkingsoperatie. De wijk Opwierde-Zuid gaat volledig op de schop.