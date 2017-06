Predikant: 'De Kerk moet inwoners versterkingswijk Appingedam bijstaan'

De kerken in Appingedam gaan inwoners van de wijk Opwierde-Zuid de komende tijd extra begeleiden. Aanleiding: de grootschalige versterking van de wijk.

Meer dan de helft van de vierhonderd woningen moet zeer ingrijpend worden versterkt of zelfs gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bewoners moeten zelf kiezen wat zij willen.Jitse van der Wal is predikant in Opwierde-Zuid en voorzitter van het Platform Kerk en Aardbevingen. Hij maakt zich zorgen over de wijkbewoners. Van der Wal heeft een paar inwoners gebeld en volgens hem heeft de één 'de hele nacht niet geslapen' en is de ander er juist 'nuchter en realistisch' onder.'Je krijgt een hele grote tweedeling', aldus de predikant. 'Er is aan een deel van de inwoners verteld dat hun woningen helemaal versterkt moeten worden. Met middenwoningen gebeurt niets en andere mensen krijgen het bericht dat hun gemetselde woningen beter gesloopt kunnen worden om plaats te maken voor nieuwbouw.'Wat is dan de rol van de Kerk? 'Luisteren naar de verhalen van de mensen en zorgen dat ze het met elkaar kunnen delen', zegt Van der Wal. 'Je moet er samen uitkomen en daarin kan de Kerk samen met welzijnsorganisaties een grote rol in spelen.''Het is ontzettend heftig', vervolgt hij zijn betoog. 'Aan de ene kant is er nu een oplossing bekend en weten de inwoners waar ze aan toe zijn. Maar dit hadden mensen niet verwacht.'