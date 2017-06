'Ik word wel vaak nageroepen met "hé luie personal trainer doe eens gewoon mee!" Dat is vervelend, maar dat probeer ik dan te negeren.'

Sinds ik een elektrische fiets heb, kan ik gewoon weer trainingen geven Mirjam Nicolai - Personal trainer

Ik probeer vast te houden wat ik nu heb bereikt, en daarmee verder te gaan Mirjam Nicolai - Personal trainer

Wel eens een personal trainer op een elektrische fiets in het Noorderplantsoen gezien?Dat zou zomaar eens de 22-jarige Mirjam Nicolai uit Stad kunnen zijn. Het lijkt makkelijk, als trainer fiets je lekker naast je cliënt die zich in het zweet werkt. Maar in werkelijkheid zit het anders.Een auto-immuunziekte zorgt ervoor dat Mirjam vorig jaar van de ene op de andere dag niet meer kan lopen. Van sportieve studente fysiotherapie die een eigen bedrijf in personal training heeft, naar een twintiger die achter een rollator in een revalidatiecentrum loopt.'Je wereld stort op dat moment helemaal in', vertelt Mirjam. Na een lang revalidatietraject en veel medicijnen is ze weer op de goede weg terug. 'Het gaat al een stuk beter met me, maar ik ben er nog lang niet.'Het lopen gaat nog wat wankel, maar ze mist haar werk erg. 'Sinds ik een elektrische fiets heb, kan ik gewoon weer trainingen geven. Het enige verschil is dat ik niet naast mijn cliënt loop, maar fiets.'Eén van haar cliënten is Valerie. Ze vindt het knap dat haar trainer zich probeert te herpakken: 'In zekere zin motiveert haar verhaal mij ook om steeds door te zetten tijdens de training.'De toekomst is voor de Stadse Mirjam nog wel onzeker. Maar ze wil zich focussen op dat het nu de goede kant op gaat. 'Ik probeer vast te houden wat ik nu heb bereikt, en daarmee verder te gaan.'