Gaslek en Mercedes die parkeerplaatsen blokkeert in Peperstraat

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

De hulpdiensten rukten vrijdagavond uit voor twee op zichzelf staande incidenten in de Peperstraat in Groningen.

Bij een pand in de straat was een gaslek geconstanteerd. De brandweer is uitgerukt en verricht metingen.



Ook was er een Mercedes met pech. De auto blokkeerde de inrit van ongeveer 50 parkeerplaatsen. De politie en de ANWB zijn hiervoor opgeroepen.

Door: RTV Noord