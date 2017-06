Staking bij Holland Casino vanaf 22:00

De werknemers van alle 13 Holland Casino-vestigingen in Nederland, waaronder dus ook die in Groningen, leggen vrijdagavond om 22.00 het werk neer tot het einde van hun dienst.

Het gaat ons niet om de jackpot, maar we laten ons ook niet afschepen met een handje vol fiches Een van de stakers

Per vestiging verwachten de vakbonden FNV, De Unie en ABC 40 tot 50 stakers. De bonden zeggen dat het de eerste landelijke staking bij Holland Casino is, sinds de acties voor een toekomstbestendige cao begonnen op vrijdag 14 april.Holland Casino ligt al weken overhoop met de vakbonden, die een betere cao eisen dan het bedrijf bereid is te bieden. Het personeel wil vooral meer zekerheid, nu het gokbedrijf binnenkort wordt geprivatiseerd.'We zijn 7 weken en 27 stakingen verder. Vaak leidde een staking tot het sluiten van de betreffende vestiging. Het gaat ons niet om de jackpot, maar we laten ons ook niet afschepen met een handje vol fiches', zeggen de stakende werknemers.De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 13 vestigingen van Holland Casino. De onderhandelingen over deze cao lopen al ruim een jaar.