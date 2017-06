Woonproject voor mensen van verschillende leeftijden

In Garmerwolde komt een project waar aanstaande bewoners zelf bepalen hoe ze in een mengvorm van jong en oud plezierig samen kunnen wonen.

Een groep bewoners uit Garmerwolde heeft zich ingezet op een ontwikkeling in het dorp, voor en door de eigen bewoners. Vier initiatiefnemers zijn met een levensloopbestendig woonplan gestart en vervolgens het overleg aangegaan met verschillende organisaties.Dit zijn de gemeente Ten Boer en Groningen, de vereniging Groninger Dorpen en een plaatselijke agrariër. Alle partijen zijn positief en kiezen nu het vervolgpad.De initiatiefnemers hebben de Stichting Knarrenhof Nederland gevraagd hen te helpen. Deze Stichting helpt mensen met de ontwikkeling en de realisatie van de plannen. 6.000 mensen verspreid over heel Nederland hebben zich bij de stichting aangesloten.De initiatiefnemers: 'Knarrenhof probeert ook al jarenlang een plek in de stad Groningen zelf te krijgen, maar heeft tot nog toe alleen nog succes buiten de stadspoort. Knarrenhof is nadrukkelijk geen commune, geen bejaardentehuis of iets daar tussenin.''In Garmerwolde is de insteek een hof voor verschillende generaties die er willen wonen, blijven wonen of terugkeren. Daarbij wordt ingezet op een mix tussen koop en huur voor eenieder tussen 18 en 118', zeggen de initiatiefnemers.Op 26 juni is er een 2e bijeenkomst over dit mogelijke project.