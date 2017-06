Speciaal voetbalveld helpt autisten in Leek

De kinderen van Autisport Leek hebben allemaal autisme of problemen die te maken hebben met deze beperking. Omdat het voor hun moeilijk is om op een groot veld te voetballen, spelen zij sinds kort op een klein veld.

Met dit veld willen we ervoor zorgen dat kinderen straks op een groot veld kunnen voetballen Jeroen de Jong - Trainer

De kinderen worden getraind door Jeroen de Jong. Hij heeft geen opleiding gedaan waarmee hij werkte met kinderen met autisme, maar in zijn trainingen kwam hij deze beperking wel regelmatig tegen. 'Dat is ook de uitdaging. Tegelijk is het ook super leuk. Als het dan lukt en je ziet het plezier bij de kinderen, dat is fantastisch', zegt De Jong met een lach op zijn gezicht.Het veld is twintig meter lang, tien meter breed en de omheining lijkt op een springkussen. De Jong: 'Dat schept heel veel duidelijkheid over de kaders van het veld. Dit moet je zien als middel waarmee wij ervoor willen zorgen dat kinderen straks op een groot veld kunnen voetballen.'Er zijn op dit moment te weinig teams zoals Autisport om een competitie te kunnen beginnen. Maar als die competitie eenmaal bestaat en het niveau omhoog gaat, dan is de ambitie voor Ileen Katerborg duidelijk. 'Als ik later groot ben wil ik wel bij het Nederlands Elftal voetballen', zegt het autistische meisje.