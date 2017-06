Vliegtuigen druppelen binnen voor Airshow Oostwold

De vliegtuigen druppelen langzaamaan binnen voor de Airshow in Oostwold. Onder meer het stuntvliegteam 'Belgian Red Devils' zijn al aangekomen.

Op zondag 4 en maandag 5 juni komen naast historische vliegtuigen ook moderne acrobatische toestellen. De deelnemende teams komen uit heel Europa en vliegen alleen of in formatie boven de Dollardpolder.Tijdens het evenement kunnen bezoekers toestellen op de grond van dichtbij bekijken, en misschien wel even een praatje maken met één van de deelnemende piloten. Verder zijn er andere activiteiten, bijvoorbeeld optredens van zogeheten re-enactors. Deze geven een kijkje in het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.