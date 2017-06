Komiek Böhmermann draagt prijs op aan Lubach

De Duitse komiek Jan Böhmermann heeft een Europese prijs gekregen voor het satirische project Every Second Counts. Hij droeg de prijs op aan Zondag met Lubach, die hem op zijn beurt weer opdroeg aan Lee Towers.

is een serie waarin Europese landen zichzelf voorstellen aan de Amerikaanse president Donald Trump. De serie volgde op een satirische promotiespot die Zondag met Lubach maakte voor Nederland. Dit filmpje werd tientallen miljoenen keren bekeken en kreeg veel media-aandacht in binnen- en buitenland.'Wij dragen de Webvideoprijs 2017 op aan onze Europese collega's van andere latenight-shows en aan onze vrienden van Zondag met Lubach, die met het project zijn begonnen', schrijft Böhmermann op Twitter.Het Parool schrijft dat Lubach de prijs heeft opgedragen aan Lee Towers. 'Zonder hem was #everysecondcounts niet hetzelfde geweest', laat Lubach weten. De zanger, ook bekend als Leen Huijzer, figureerde in het filmpje van Zondag Met Lubach als het Nederlands 'alternatief' voor de Trump Towers van president Donald Trump.Het project kreeg de webvideoprijs in de categorie 'komedie'. De beeldjes worden jaarlijks uitgereikt door de European Web Video Academy (EWVA) in 25 categorieën.