Brand in transformatorhuisje

(Foto: De Vries media)

Bij een brand in transformatorhuisje achter een biogascentrale in Winsum kwam vrijdagavond veel rook vrij.

Rond half negen werd de brandweer opgeroepen voor de brand. Ter plaatse bleek het te gaan om de stroomvoorziening van de boerderij en enkele woningen in de omgeving.



Elektrocutiegevaar

De brandweerlieden blussen niet actief vanwege het gevaar op elektrocutie. Er werd een energiemaatschappij opgeroepen om de stroom er af te halen zodat de brand geblust kan gaan worden.



Over eventuele gevolgen voor de stroomvoorziening was vrijdagavond nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden