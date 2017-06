Werkstraf in plaats van cel voor afpersing tijdens stappen

Een 24-jarige man uit Delfzijl en een 21-jarige man uit Sappemeer hoeven van de rechter niet de cel in. Ze kregen van de rechtbank in Groningen vandaag werkstraffen opgelegd van 240 uur.

De mannen mishandelde en gijzelden een klasgenoot. De groep kreeg ruzie over het geld dat gezamenlijk in een pot werd gedaan om drankjes van te kopen. De man uit Delfzijl wilde zijn geld terug, maar het slachtoffer wilde het geld niet teruggeven.De officier van justitie eiste celstraffen, maar de rechter vond dat de mannen net hun leven weer op de rit kregen en dat een celstraf dit in de weg zou staan. De man uit Delfzijl was volgens de rechter ook al gestraft omdat hij van de Zeevaartschool is gestuurd. Hij kon hierdoor zijn opleiding niet afronden en kwam in financiële problemen.