Gewonde bij woningbrand Stadskanaal

(Foto: Mark Heikens / 112 Groningen)

In een woning aan de Handelskade in Stadskanaal heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De brandweer wist het vuur al snel te blussen.

Eén persoon ademde te veel rook in en moest worden gecontroleerd door ambulancepersoneel



Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden