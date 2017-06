Van den Hout gewijd tot bisschop

Ron van den Hout is zaterdag in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen gewijd tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij werd in april door paus Franciscus benoemd.

´Sede Vacante´

De 52-jarige Van den Hout was vicaris-generaal, de tweede man van het bisdom Den Bosch. Hij was daar sinds vorig jaar de rechterhand van Gerard de Korte, die hij in Groningen als bisschop opvolgt. De Korte maakte in februari 2016 de overstap naar Den Bosch. Sinds die tijd was de post van bisschop van Groningen-Leeuwarden vacant ('sede vacante').



Opleiding in Den Bosch

Van den Hout volgde na het vwo een tuinbouwopleiding aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Daarna switchte hij naar de priesteropleiding aan het Bossche grootseminarie. In 1993 werd hij tot priester gewijd.

