Auto belandt in droge sloot

(Foto: Dennie Gaasendam)

Op de Polderweg in Annerveenschekanaal is vrijdagavond een vrouw met haar auto in een droge sloot beland.

Een ooggetuige zag de auto liggen en belde de hulpdiensten. De vrouw werd in de ambulance gecontroleerd. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden