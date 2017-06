Motorrijder maakt smak in Stad

(Foto: De Vries Media)

Op de Turfsingel in Stad is vrijdagnacht een motorrijder hard ten val gekomen.

De motorrijder raakte gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. Over de aard van de verwondingen is niks bekend. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



De Turfsingel werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De zware motor werd door een viertal agenten overeind gezet en meegenomen.

