Arjen Robben opnieuw ambassadeur Swim Challenge

Arjen Robben heeft zich net als vorig jaar verbonden aan de Stichting Groningen Swim Challenge. De stichting organiseert onder meer een estafettezwemtocht door het Reitdiep van Zoutkamp naar Groningen en de City Swim in de Groningse grachten. Daarmee wordt geld ingezameld voor kankeronderzoek.

Acht kilometer zwem je niet ongetraind, dat is flink aanpoten Arjen Robben - Ambassadeur Swim Challenge

De editie van 2016 leverde ruim tachtigduizend euro op voor het UMCG Kanker Researchfonds.De vierde edtitie van de Swim Challenge wordt op 26 augustus 2017 georganiseerd. Het evenement groeit nog jaarlijks, vertelt voorzitter Neal Haan. 'Het blijft onze ambitie om een 4 Mijl in het water te worden. Ieder jaar worden wij een stukje groter en professioneler. Dat een Groningse sportheld als Arjen Robben zich wederom wil verbinden aan onze organisatie helpt daar enorm bij.'De Oranje-aanvoerder stak vorig jaar in Zoutkamp de zwemmers een hart onder de riem. Ook was hij bij de start van de City Swim. Robben: 'Het is een prachtig evenement, geheel georganiseerd door vrijwilligers. Er wordt geld opgehaald voor belangrijk kankeronderzoek in Groningen, waarbij de deelnemers een behoorlijk sportieve prestatie leveren. Acht kilometer zwem je niet ongetraind, dat is flink aanpoten.'Of Robben ook dit jaar bij de evenementen te bewonderen is, hangt van zijn programma af. 'Het zou leuk zijn er weer iets van mee te maken. Mijn vader is wederom een enthousiaste deelnemer en de sfeer is altijd goed.'