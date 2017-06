Column: Meedoen is belangrijker dan winnen

‘Het is maar een spelletje…’ Probeer daar maar eens mee aan te komen, na een uit de hand gelopen sjoelfinale of een ontspoorde blikkengooiwedstrijd op een kinderfeestje. Als een jongetje een bal te veel heeft gegooid, moet hij worden gediskwalificeerd, ook al heeft hij een feesthoedje op.

Als er op dat niveau al met zo’n bloedige ernst wordt gestreden, is het voorstelbaar dat de kordate moeders van de Special Olympics helemáál streng moeten zijn bij het handhaven van de regels. Een editie van deze spelen voor mensen met een verstandelijke beperking komt over twee weken naar Groningen. Het gaat dan om ‘Special Olympics Regionale Spelen’ dus zo ‘special’ zijn deze spelen nou ook weer niet. Je zou ze ook een sportdag kunnen noemen, maar de ernst wordt er niet minder op.Zo kan de organisatie het niet goedkeuren dat de twintig deelnemers aan het paardrijden zomaar wat aanrommelen in de piste, waarna een welwillende jury een hoogst aanvechtbare acht, negen of tien geeft: 'Goed gedaan jongens, jullie zijn allemaal toppers!' Nee, er moet een moeilijke kür worden verreden, zodat de beste ruiter wint. Dat is het eerlijkst. Kneuzen die het verschil tussen rechts en links niet kennen bij een dressuurproef of struikelen over een dubbele oxer moeten gewoon een vier krijgen, daar worden ze hard van. Volgende keer beter.Afgelopen week bleek dat de Martini Manege in Thesinge zich niet wil lenen voor deze harde maar eerlijke jurering. Daar willen ze blije gezichten zien, geen teleurgestelde verstandelijk gehandicapte ruiters die beteuterd achterblijven met een vier die ze niet snappen. Liefst zouden ze de deelnemers allemaal een tien geven. Het is immers maar een spelletje? Die Special Olympics zijn toch alleen maar een schouderklopje? Meedoen is toch belangrijker dan winnen? Een sympathiek standpunt voor wie vindt dat je Special Olympics niet al te serieus moet nemen, dat het een wedstrijd is voor eenogen in het land der blinden en dat je net zo goed alle deelnemers een medaille kunt geven. Of bij voorbaat opsturen, dat spaart weer reiskosten uit.Maar anders dan bij een gewone sportdag, leggen de deelnemers wel een olympische eed af, om de ernst van hun wedstrijd nog eens te benadrukken: 'Ik ga voor de overwinning. Maar door mijn inzet ben ik al winnaar!' Ze doen mee aan een eerlijke wedstrijd met serieuze regels. Geen gesjoemel met cijfers. Die vier die de deelnemer kreeg omdat zijn paard even geen trek had in draf, levert hem dan weliswaar een trauma op, in plaats van een medaille, maar hij heeft toch maar mooi meegedaan. 'Inzet getoond', krijgt hij bij wijze van schouderklopje te horen. Meedoen is niet alleen belangrijker dan winnen, meedoen wordt zelfs belangrijker dan verliezen.Hopelijk zit hij de volgende ochtend weer vrolijk op zijn paard, zonder te tobben over die vier. Want zoals kinderen de sjoelbakcompetitie veel serieuzer nemen dan hun ouders, zo zijn deze deelnemers, met hun plechtige eed, waarschijnlijk ernstiger dan die hele organisatie van deze Special Olympics. Je kan ze niet meer troosten met: 'Het was maar een spelletje.'