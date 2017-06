Nachtelijk boottochtje eindigt op steiger

Verbaasde gezichten in Delfzijl zaterdagochtend. Een motorbootje sierde daar een aanlegsteiger nadat een nachtelijke vaartocht verkeerd was afgelopen.

'Nooit zoiets meegemaakt'

Leden van de Koninklijke Zeil- & Roeivereniging Neptunus troffen het bootje aan op de plek waar de club vandaag roeiwedstrijden organiseert. Clublid Fons Folkers zag er de humor wel van in.





'Dit heeft nog nooit iemand meegemaakt hier. Waarschijnlijk is het bootje eerst op het hoofdvlot gebotst en daarna doorgeschoven naar de plek waar we hem vonden. Dat kunnen we opmaken uit sporen op het hout.'



Uur vertraging

Een takelwagen werd ingeschakeld om het bootje af te voeren. De politie kwam ter plaatse om de bestuurders van het bootje te ondervragen. Door de opruimwerkzaamheden begonnen de roeiwedstrijden een uur later dan gepland.

