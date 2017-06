'Opeens hoorde ik iemand heel zacht 'help, help' roepen'

De zoektocht naar haar weggelopen hond nam donderdagavond een bijzondere wending voor Lucy Klasens uit Valthe. Langs een zandpad in Valthermond ontdekte ze een 71-jarige vrouw die met haar scootmobiel in de sloot was beland.

De geboden hulp kwam net op tijd, vertelt Klasens aan RTV Drenthe De onfortuinlijke vrouw is met haar scootmobiel en twee honden het zandpad opgereden. Wanneer ze om probeert te draaien, gaat het mis met gasgeven. Ze valt met scootmobiel en al in de bijna droge sloot en kan geen kant meer op. De kans dat iemand haar op deze afgelegen plek vindt, is erg klein. Uren later rijdt Klasens in haar auto voorbij, op zoek naar haar hond.'Ik had de ramen los, het dak los, en ik was heel hard de hond aan het roepen. Toen hoorde ik heel zacht iemand om hulp roepen. Ik dacht, dat kan ja helemaal niet, er is hier helemaal niets, en ben doorgereden.'Omdat het haar toch niet lekker zit, keert ze om en stapt ze uit. 'Toen hoorde ik het weer, heel zacht: 'Help, help'. (...) Maar ik zag niemand. Ineens zag ik twee honden in de sloot. Toen ik dichterbij kwam, lag ze daar, onder haar scootmobiel.'Nadat Klasens 112 belt duurt het twintig minuten voordat de hulpdiensten arriveren. In het donker rijden ze namelijk eerst het zandpad voorbij. Pas nadat ze nogmaals het noodnummer belt ziet een piloot de auto op het zandpad staan. De 71-jarige vrouw wordt naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen gebracht en blijkt onderkoeld te zijn.'Een verpleegkundige zei tegen mij: 'Als ze nog later was gevonden, dan had ze het waarschijnlijk niet gered.'Haar eigen hond werd overigens na een zoektocht door de politie tegen middernacht gevonden.