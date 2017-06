Toekomstige bewoners Ebbingekwartier: 'We komen eraan! Maar wanneer?'

Hoe lang moeten ze nog wachten op hun droomhuis? Die vraag houdt de toekomstige bewoners van 56 woningen in het Groningse Ebbingekwartier al anderhalf jaar bezig. Want zo lang wachten ze al tot de eerste schep de grond in gaat.

Mark van Dijk is een van die toekomstige bewoners, samen met zijn partner Inge en hun twee zoons. 'Eerst dachten we dat we eind 2016, begin 2017 zouden verhuizen', zegt hij. 'Maar nu zitten we al vlak voor de zomer en de eerste steen moet nog gelegd worden.'De bouw van de woningen kan niet beginnen, omdat de projectontwikkelaar en de NAM het niet eens zijn over de extra kosten om de huizen aardbevingsbestendig te maken. Toch wijzen Mark en Inge van Dijk niet met hun vinger naar de twee partijen.'Als toekomstig bewoners hebben wij eigenlijk te weinig inzicht in dat proces om daar een oordeel over te vellen', aldus Mark. Inge: 'En een aardbevingsbestendig huis in Groningen kan ook geen kwaad natuurlijk.''De complexiteit zit hem in het bouwen op het parkeerdek van de Boterdiepgarage', stelt Mark. 'En dat brengt extra tijd met zich mee.'Uit alles blijkt dat het gezin veel zin heeft om te verhuizen. In hun huidige woonkamer staat bord met daarop 'Bloemsingel, we komen er aan!'. Maar dat laat dus al enige tijd op zich wachten. Het toverwoord blijft vooralsnog: geduld'.Inge van dijk: 'Het is soms wel moeilijk om dat aan je kinderen uit te leggen, wanneer is het nou zeker?' Maar de kinderen zelf trekken zich er niet zoveel van aan, blijkt uit de opmerking van zoon Caspar. 'Ik vind het wel vervelend, maar aan andere kant ook niet, want nu kan ik op mijn school blijven en daar heb ik het gewoon naar m'n zin.'De projectontwikkelaar hoopt nog deze maand te kunnen beginnen met de bouw. Voor het gezin Van Dijk is het intussen: eerst zien, dan geloven. Toch durven ze wel voorzichtig een datum te prikken voor de verhuizing.'Kerst 2018 vieren wij in ons nieuwe huis.'