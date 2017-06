Koe rent over autoweg

Ze wisten even niet wat ze zagen zaterdagmiddag. De familie Nobbe uit Veendam was onderweg naar huis, toen ze ineens een koe tegenkwamen op de autoweg.

Sierlijk rent het dier over de linkerbaan van de weg, terwijl al het verkeer uitwijkt. 'Het was wel lachen', vertelt Alexandra Nobbe. 'De auto voor ons remde af, die zag de koe al.' Daarna wordt het ook de familie Nobbe duidelijk.Dochter Marjolein filmt de koe die in draf over de N31 bij Drachten rent. 'We zijn heel zachtjes voorbijgereden', zegt Alexandra, die geen spanning voelde.Waar de koe ineens vandaan kwam en of ze weer is gevangen, is onbekend.