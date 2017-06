Automobilist komt om het leven bij ongeluk Winsum (update)

(Foto: 112Groningen / Johan Wildeboer)

Bij een ongeluk bij Winsum is zaterdagavond de bestuurder van een bestelbusje om het leven gekomen. Eerder werd gemeld dat die zwaargewond was geraakt.

Op de Winsumerstraatweg (N361) raakte de auto van de weg en belandde in een sloot. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het busje lag op de zij in het water. Voorbijgangers zagen de wagen liggen en probeerden te helpen.



Aanvankelijk werd gedacht dat er meerdere mensen in de auto zaten, dat bleek niet het geval te zijn. De wagen is uiteindelijk met behulp van een tractor uit de sloot gehaald.

