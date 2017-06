Automobiliste verongelukt op N361 bij Winsum (update)

(Foto: 112Groningen / Johan Wildeboer)

Bij een ongeluk op de N361 bij Winsum is zaterdagavond een 54-jarige vrouw uit Stad om het leven gekomen.

De automobiliste raakte met haar voertuig in de berm en verloor daardoor de macht over het stuur. De auto kwam vervolgens op de kop in een naastgelegen sloot tot stilstand. Het busje lag op de zij in het water. Voorbijgangers zagen de wagen liggen en probeerden te helpen. Dit mocht niet baten. Ondanks de inzet van diverse hulpdiensten overleed de vrouw ter plaatse.



Aanvankelijk werd gedacht dat er meerdere mensen in de auto zaten, dat bleek niet het geval te zijn. De wagen is uiteindelijk met behulp van een tractor uit de sloot gehaald.

Door: RTV Noord