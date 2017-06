Column: De dag die je er zo uit zou wuppen

Ik voel het haakje langs m’n kiezen strijken. Bij de achterste kies links bovenin, hapert het haakje even en krast wat heen en weer. Mijn kaken doen pijn maar ik doe toch een poging om mijn mond zo ver mogelijk open te houden. ‘Och dij wuppen we der zo eem oet’.

Het is de man die het haakje vasthoudt, die het zegt. In dit geval mijn tandarts. En hij heeft het over mijn verstandskies. De mondhygiëniste had het in tandartstaal al tegen hem gezegd. De kies links bovenin veroorzaakt problemen. Telkens na het eten, en vaak al tijdens, knelt er een stuk draadjesvlees of een gebakken spekje tussen de voorlaatste en laatste kies.



‘Er zit een beginnend gaatje. En die kies zit een beetje rot tegen die andere kies’, zegt de tandarts door zijn monddoekje heen. ‘Hij ken der beter uit. Goed voor je tandvlees en voor jou. Denk er maar eens over na..’ Een verontrustend gevoel cirkelt in mijn maag. Zo ben ik niet naar de tandarts gegaan. Hier heb ik geen zin in.



Op de fiets terug steekt het chagrijn op in mijn hoofd. In mijn straat is het doodstil en leeg. Het is maandagmorgen. De straat is naar zijn of haar werk. Op de stoep aan de overkant van numero dertien zit een kat. Ik ken ‘m niet. Ik bedenk dat hij er op de heenweg ook al zat.



Een ladder staat tegen onze voorgevel. Hij staat daar voor mij. Ik ben bezig om de laatste restjes klimop te verwijderen. Mijn gevel was groen van de hedera. Maar volgens de schilder was dat dodelijk. Dat moest weg. Het vrat mijn muur weg. Ik denk dat hij wel ergens een punt heeft. Want dat weghalen van de klimop was al een klus maar de restjes, de sporen die achter zijn gebleven, die zitten in de muur geklonken.



Ik sta al twee dagen in mijn zwembroekje op een ladder met een pistool van een hogedrukreiniger. Vuilvrees heet zo’n ding in vaktaal. Man, man wat een 'klotenputje'. Ik kijk nog eens naar mijn gevel. Het heeft al wel gewerkt. De sporen van de klimop zijn al flink weggevuilfreesd. Vandaag de laatste etappe.



Eerst ga ik mijn tanden nog een keer poetsen. Of eigenlijk mijn verstandskies. Iets van hoop op spontane genezing. Als ik een nieuw opzetborsteltje van ons badkamerrekje wil pakken, stoot ik per ongeluk tegen de doos met wattenstaafjes. Met een enorme klap valt die op de grond en liggen de badkamertegeltjes bezaaid met honderden wattenstaafjes in allerlei kleuren. Een kwartier later als ik ze er weer in heb gepropt en de rest die er op een of andere manier niet meer in past, heb weggegooid, moet ik nodig plassen. De wc stinkt en ik mep er een flinke scheut chloor in terwijl ik sta te plassen. Bij het terugzetten heb ik mijn aandacht niet bij de fles maar bij het afschudden en valt de fles met een klap op de grond. ‘Pfff…’ denk ik. Dat vaalt mit…’. De fles is nog heel.



Een half uur later merk ik dat het niet mee valt. Op mijn gloednieuwe groene zomerbroek verschijnen plotseling overal lichte vlekjes. Als ik de vlekjes eens van dichtbij bekijk, wil ik het ontkennen, maar dat helpt niks. Het zijn ontegenzeggelijk chloorvlekjes. Nooit meer weg te poetsen.



Ik trek de bevlekte nieuwe broek uit en doe mijn zwarte zwembroekje aan en kruip met heel veel gezonde tegenzin met vuilfrees de ladder aan de gevel met klimopsporen op. ‘Houveel weke bist vrij?’ Een stem onder aan de ladder. Buurman vier huizen verder. Ik kijk naar beneden in een valse grijns. De boodschap in de vraag is helder. Hier ben ik nog heel erg lang mee bezig. Ik heb zin om de vuilfrees op die valse tronie te richten. ‘Vanommedag nog eem, den ist kloar’, zeg ik luchtig en tegen beter weten in. Buurman lacht nu hardop en vervolgt zijn weg.



Ik ben ondertussen de ladder helemaal omhoog geklommen. Net onder de dakgoot op drie meter hoogte boven de voordeur zit een heel nest van die vieze klimopsporen. Ik rek me uit om de vuilfrees eens goed op de vijand te richten. Ineens begint de ladder naar beneden te glijden en ik dus ook. Een alarmbel bereikt mijn hersenpan. De ladder glijdt langzaam maar gestaag verder naar beneden. En ik dus ook.



Dan vliegt een vleug paniek door mijn lijf. Dit wordt vallen schreeuwt mijn hoofd. Dan een moment van berusting en ik bereid me voor op een klap. Mijn gewicht valt al gelijk met de stand van de ladder voorover. Mijn ene niet gevulde hand klemt zich doelloos om een sport van de ladder. De bovenkant van de ladder heeft bijna het glas-in-lood-raam boven de voordeur bereikt. De onderkant glijdt verder richting straat. In een flits hoop ik dat de pijn mee gaat vallen.Plotseling staakt de ladder zijn vrije val. Ik lig bijna horizontaal met vuilfrees op de ladder. De poten aan de bovenkant staan op drie centimeter van het glas-in-loodraam tegen de muur. De ene poot van de onderkant staat vast in het bordertje met azalea’s. De ander staat op mijn paadje met oude waaltjes. Ik weet niet hoe gauw ik van de ladder moet komen en de tuinman moet bedanken die tegen mijn zin een bocht in het paadje heeft gelegd voor een bordertje.



Het bordertje is mijn redding geweest, zie ik als ik met oerendhard kloppend hart met beide benen op de grond sta. De ene poot van de ladder bleef in de grond van de azaleaborder steken, waardoor mijn vrije val een halt is toegeroepen. En het raam en ik ongeschonden zijn gebleven.



Even later sta ik weer op de ladder alsof er niks gebeurd is. Het water van de vuilfrees spuit met volle kracht reinigend en verfrissend tegen de muur. Ik fluit ‘Always the sun’ van The Stranglers. Er strijkt iets langs mijn pols. Mijn blik gaat er automatisch naar toe. Mijn ogen registreren nog net dat mijn horloge via mijn ellenboog met een sierlijke boog naar beneden valt en met een klap op het oude waaltjespad beland.



Het is mijn verjaardagshorloge. Een horloge met de meeste moderne snufjes die je maar kunt bedenken. Het telt mijn voetstappen, het meet hoeveel uur ik slaap, hoeveel kilometer en hoe hard ik fiets, mijn hartslag en hoeveel bier ik drink. Gekregen voor mijn vijftigste verjaardag. Van Lientje.



Met lood in de schoenen daal ik de ladder af. Als ik met hoop het horloge omdraai, is de teleurstelling des te groter. De wijzerplaat is in duizend stukjes. Niks meer van over. Einde horloge.



Ik ben nog steeds een brok ellende als Lientje thuiskomt. ‘Hou was dien dag?’ vraagt ze opgewekt. Ik kijk haar met lede ogen en pruillip aan.



‘Aine oet mien leven dij je der zo oet kinnen wuppen’



Erik Hulsegge



Nu ik het op heb geschreven, bedenk ik pas de kleur van de vreemde kat op de stoep aan de overkant. Zwart.

Erik Hulsegge