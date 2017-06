Bijzondere afscheidsgroet boven boerderij in Eelde

Een bijzonder gezicht in de lucht boven Eelde zaterdagavond. Twee historische vliegtuigen brachten daar een eregroet door in missing man-formatie voorbij te vliegen, meldt RTV Drenthe.

De Noorse piloten van de Noorse Spitfire Foundation stonden zo stil bij de dood van de Noorse gevechtspiloot Rolf Arne Berg in de Tweede Wereldoorlog. Hij stortte op 3 februari 1945 neer op een boerderij aan de Drift in Eelde en kwam daarbij om het leven. Het toestel van de 27-jarige Berg, een Spitfire, werd neergeschoten door Duitse luchtafweer tijdens een aanval op vliegveld Eelde.De Noorse piloten zijn in Nederland vanwege de Oostwold Airshow die vandaag en morgen wordt gehouden.