Kinderen bouwen hutje van asbest

(Foto: Frank Diephuis / Groningsnieuws.nl)

Een grasveld aan de Ter Borchlaan in Stad is zaterdag afgezet wegens de vondst van asbest. Een groepje kinderen had daar nietsvermoedend een hut gebouwd met asbesthoudend materiaal.

Toen één van de ouders het asbest ontdekte, meldde hij dit bij de gemeente. In afwachting van opruimspecialisten werd het gebied afgezet. De wijkbewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.

