Verdachte van straatroof aangehouden in Delfzijl

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 24-jarige inwoner van Appingedam is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Delfzijl. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor een 24-jarige man uit Holwierde van zijn telefoon te hebben beroofd.

Het slachtoffer van de roof werd op de Oude Schans bedreigd en gedwongen zijn telefoon af te geven. Toen hij probeerde weg te rennen, kwam hij ten val waarna de dader hem zijn telefoon afnam en er vandoor ging.



Oplettende ooggetuigen

Op aanwijzing van oplettende getuigen werd de verdachte op het Molenbergplein aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van de betreffende telefoon. De politie onderzoekt de zaak.

Door: RTV Noord Correctie melden