'Wie vergiftigt er nou vijf bomen? Ik ben er kapot van!'

Takken zonderen bladeren, zeven gaten in elke stam en verdord gras. Vijf bomen aan de A.G. Bellstraat in Warffum staan er troosteloos bij nadat een vandaal ze vergiftigde.

Het was zo'n mooie, groene singel en ineens zit er een gat in. Dat komt nooit meer goed. Eeuwig zonde Rudie Kruizenga - Buurtbewoner

De dode bomen werden ontdekt door Jan de Vries, die namens de gemeente Eemsmond bezig was met maaiwerkzaamheden. Aanvankelijk dacht hij dat de bomen ziek waren, maar toen hij beter keek ontdekte hij meerdere grote gaten in elke stam.'Ongeveer zeven gaten van twaalf centimeter per boom. Daar is het bestrijdingsmiddel Roundup in gegoten zodat de bomen zouden sterven. Dit is duidelijk het werk van vandalen. Deze bomen zijn moedwillig kapot gemaakt. Echt niet normaal, ik ben er kapot van!'In de buurt wordt met afschuw gereageerd op het voorval. 'Nu is de hele singel naar de filistijnen', treurt buurtbewoner Rudie Kuizenga. 'Het was zo'n mooie, groene singel en ineens zit er een gat in. Dat komt nooit meer goed. Eeuwig zonde.'Hoewel de dode bomen pas deze week ontdekt werden, is de vandaal waarschijnlijk maanden geleden al te werk gegaan. De Vries: 'Na blootstelling aan Roundup duurt het enkele maanden voordat het effect zichtbaar is.'Over de mogelijke dader(s) tasten hij en de gemeente voorlopig in het duister. 'We doen ons uiterste best om uit te zoeken wie dit gedaan heeft.' Wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond heeft laten weten dat de gemeente aangifte heeft gedaan naar aanleiding van de vergiftiging.