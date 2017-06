Korte stroomstoring op Schiermonnikoog

(Foto: freefotouk / flickr)

Op Schiermonnikoog is zondagochtend tegen elf uur de stroom uitgevallen. Ook enkele dorpen in Friesland zaten een poosje zonder stroom, zegt netbeheerder Liander tegen Omrop Fryslân.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar het probleem zat in een kabel. Liander hield rekening met een storing van een paar uur, maar dat viel uiteindelijk mee. Om tien minuten over twaalf had iedereen weer elektriciteit.

