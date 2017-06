Opnieuw protest tegen Kallemooifeest: politie zet dierenactivisten van Schier

De politie heeft zaterdagnacht vijf dierenactivisten op de watertaxi van Schiermonnikoog naar het vasteland gezet. Ze waren op het eiland om actie te voeren tegen het Kallemooifeest.

Bij dat feest wordt traditiegetrouw tijdens Pinksteren een haan opgesloten in een kooi met brood, water en zaadjes. Het dier verblijft drie dagen lang op een twintig meter hoge paal. Hoewel het welzijn van de haan door een dierenarts in de gaten wordt gehouden, is er al jaren discussie over de traditie.De activisten vinden het een achterhaalde traditie, die voor onnodig dierenleed zorgt en in strijd is met de wet. Ze spreken van een 'hanenhel'.Vier activisten hadden zich vastgeketend aan de paal waarop de haan zou worden gehesen. Een vijfde activist wilde dit ook doen, maar een eilander wist dat te voorkomen. Het viertal is met een grote schaar losgeknipt.Een van hen, Dimitri Westerveld, raakte daarbij volgens eigen zeggen lichtgewond aan zijn hand. Door de actie van de activisten ging de haan met een half uur vertraging omhoog.De politie heeft de dierenactivisten meegenomen naar het politiebureau en 'in het belang van hun eigen veiligheid' op de watertaxi naar de vaste wal gezet. De kosten van de boot moeten de activisten later zelf terugbetalen.De activisten hadden vooraf geen toestemming voor de actie gevraagd. Woordvoerder Dimitri Westerveld zegt tegen Omrop Fryslân dat de sfeer bij het losknippen 'agressief' was. Hij is ontevreden over de behandeling door de politie. Hij vraagt zich af of het toegestaan is om mensen zomaar van een eiland zetten.Voor Westerveld is het al de tweede keer dat hij van het eiland wordt verwijderd. Maar dat ontmoedigt hem niet: hij is van plan om door te gaan met actievoeren totdat de Kallemooi-traditie wordt afgeschaft.Burgemeester Stellingwerf noemt Kallemooi een 'verantwoorde traditie, met veel aandacht voor dierenwelzijn'. Volgens hem is op het eiland 'een goed evenwicht' bereikt tussen traditie en dierenwelzijn.Stellingwerf noemt het 'teleurstellend' dat de activisten niet vooraf contact met hem hebben gezocht.