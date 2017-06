Topdrukte bij Airshow Oostwold: 'Ik heb zin in spektakel'

Pirouettes, loopings en andere halsbrekende capriolen... Het massaal toegestroomde publiek bij Airshow Oostwold geniet met volle teugen van het spektakel in de lucht. De belangstelling is zo groot dat de kassa's zondagochtend zelfs eerder open gingen. De echte liefhebber wil natuurlijk zo ver mogelijk vooraan staan.

Mijn dochter heeft al eens in een klein vliegtuigje gevlogen, maar zo'n spektakel als dit heeft ze natuurlijk nog nooit meegemaakt Bezoeker Airshow Oostwold

Twee jaar geleden bezochten in totaal 22.000 toeschouwers de tweedaagse vliegshow. Dit jaar worden er records gebroken. 'Dat kunnen we nu al wel zeggen', vertelt Sjoerd Looiinga namens de organisatie.'Om twintig voor acht werden we al verrast door de eerste bezoekers. We hebben extra kassa's en scanapparatuur ingezet om de toestroom aan te kunnen. De tienduizend bezoekers die we vorig jaar op dag één hadden, zijn al lang binnen.''Ik ben een liefhebber, we wonen hier vlakbij', vertelt een man die de show vanaf een mooie plek bekijkt. 'Ik ben hier vanwege mijn dochter, die wilde ik wat leuks laten zien. Ze heeft al eens in een klein vliegtuigje gevlogen, maar zo'n spektakel als dit heeft ze natuurlijk nog nooit meegemaakt. En stiekem geniet ik er zelf natuurlijk ook van.'Een andere bezoeker prijst de organisatie van het evenement. 'Het is ruim opgezet, dus het is allemaal goed te zien. Jaren terug ben ik voor het laatst geweest. Ik hoop dat het een beetje spectaculair wordt.'