Motorcoureur Jannick de Jong geschorst wegens doping

Motorcoureur Jannick de Jong is 30 april tijdens een controle betrapt op het gebruik van verboden middelen. De controle vond plaats na de Dutch Open Grass Track in Eenrum, waar de Gorredijkster eerste werd.

Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) zondag op haar website.De schorsing ging onmiddellijk na de uitslag van de test in. Hoe lang de schorsing duurt en welke verboden middelen zijn gebruikt, is nog niet bekend. Zaterdag ontbrak hij bij de internationale speedway in Blijham. Als reden gaf hij familieomstandigheden op. Morgen zal hij niet meedoen in Stadskanaal.De Jong zat eerder ook al op de strafbank. Tijdens een controle in 2010 zouden er sporen van cannabis zijn urine zijn aangetroffen. De man kwam er destijds af met een waarschuwing. Of zijn behaalde titels in gevaar komen door de positieve test is nog niet bekend.De Jong was in 2015 de eerste Nederlander die wereldkampioen grasbaanracen werd. In het Duitse Herxheim won hij op Hemelvaartdag nog de eerste Grand Prix van het seizoen.De coureur zelf was onbereikbaar voor commentaar. Ook de KNMV was niet bereikbaar voor een nadere toelichting op de schorsing.