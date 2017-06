Lycurgiaan in actie bij Oranje

(Foto: FIVB (YouTube))

Lycurgus volleyballer Auke van de Kamp is in actie gekomen in de wedstrijd tegen Turkije. De speler kwam in actie in de vierde en vijfde set.

Verloren

De volleyballers leden een nipte nederlaag tegen Turkije in de World League, groep 2. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen ging met 3-2 onderuit in Ankara. Nederland verspeelde in de slotfase van de beslissende vijfde set een voorsprong.



Het was de derde wedstrijd van Oranje in de hoofdstad van Turkije. Vrijdag werd Egypte verslagen met 3-0. China was zaterdag met 3-1 te sterk.



Komende wedstrijden

Nederland speelt volgend weekeinde in Tsjechië en sluit de groepsfase van 16 tot en met 18 juni af in Den Haag.



Lees ook:



- Lycurgus haalt speler van concurrent

- Lycurgianen komen niet in actie bij Oranje

- Kampioenen van Lycurgus geselecteerd voor Oranje De volleyballers leden een nipte nederlaag tegen Turkije in de World League, groep 2. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen ging met 3-2 onderuit in Ankara. Nederland verspeelde in de slotfase van de beslissende vijfde set een voorsprong.Het was de derde wedstrijd van Oranje in de hoofdstad van Turkije. Vrijdag werd Egypte verslagen met 3-0. China was zaterdag met 3-1 te sterk.Nederland speelt volgend weekeinde in Tsjechië en sluit de groepsfase van 16 tot en met 18 juni af in Den Haag.

Door: RTV Noord Correctie melden