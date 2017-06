Door de mand: Kees Vlietstra gaat naar een vrijgezellenfeest

(Foto: RTV Noord)

'Hé vriend, jij zit op korfbal toch? Dat geeft verder niks hoor maar als korfballer moet je dan wel weten wat die doktoren doen met het spul dat ze uit borsten halen bij vrouwen na een borstverkleining.' Ik kijk René glazig aan. Meestal ben ik in dit soort situaties zeer ad rem maar sta nu met mijn bek vol tanden.

We staan in café De Brug in Ezinge. René gaat binnenkort trouwen. Met een groepje vrienden hebben we hem afgelopen zaterdagmiddag ontvoerd voor zijn vrijgezellenfeest. Niet voor zo'n ordinair verkleedfeestje maar gewoon dom Oud Engelberts bier drinken.



Het was een mooie dag. Van kroeg naar kroeg. Met een taxibusje. Harry's Café in Engelbert, Moeke Vaatstra in Zuidwolde, Café Hamming in Garnwerd, De Brug in Ezinge, Elvis Diner Café op Electra, kermis in Zoutkamp, Bulthuis in Eenrum en Aan de Amstel in Stad. Bier drinken op Champions League niveau. Mooie dag met bijzondere mannen. Ondanks dat René in het dagelijks leven heel graag in een konijnenpak met een voorbinddildo mag lopen, hebben we hem niet in zo'n outfit gehesen. Zoals het hoort op een vrijgezellenfeest waren vrouwen en voetbal de gespreksonderwerpen.



In Ezinge wilde René dus van me weten wat er met het restafval na een borstverkleining gebeurt. Ik had me na een slok bier redelijk hersteld. Gaf hem wat suggesties. Veevoer? Isolatie bij dakramen? Bindmiddel bij het asfalteren van de A7?



René hoorde het al niet meer. Korte concentratieboog. Hij begon tegen Japie aan te lullen. Of Japie het ook zo belachelijk vond dat tegenwoordig niemand meer op zwarte voetbalschoenen speelde. Dat was een ander principe van René. Vrouwen mogen onder geen beding een borstverkleining ondergaan en mannen voetballen op zwarte voetbalschoenen. Punt. Japie deed net of hij luisterde. Hij knikte af en toe terwijl René bleef oreren over oude zwarte Quick kicksen met schuimrubber randen rond de enkels.



Uiteraard hebben we het afgelopen seizoen van FC Groningen ook even geëvalueerd. We waren redelijk unaniem. Nait best. Ik vertel dat ik ga solliciteren op de functie van technisch directeur bij de FC. Japie knikt me toe, tuurlijk jongen. René hoort het niet eens. Die zegt dat het gerucht gaat dat Virgil van Dijk voor 57 miljoen euro naar Manchester City wordt getransfereerd. Virgil zou dan twee ton per week gaan verdienen. Er zijn decennia waarin ik minder verdien. Toen Jaap Stam in 1998 voor 17 miljoen naar die andere club in Manchester werd getransfereerd sprak Stam zijn verbazing uit over dat idiote transferbedrag. 'Dat is net zoveel als dat nieuwe winkelcentrum bij ons om de hoek. Belachelijk.'



Als Stam een winkelcentrum is waar staat de 57 miljoen voor onze Virgil van Dijk dan voor? Aanpak Ring Zuid? Aanleg entree Forum? Fooi voor schadeafhandeling aardbeving in de buitengebieden? Hoe dan ook ontvangt FC Groningen, als de transfer echt door gaat, ook een (onbekend) bedrag. Dat bedrag kan Hans Nijland goed gebruiken. We moeten nieuwe goede spelers hebben voor volgend seizoen. Nu Peter Jeltema ook nog eens stopt als technisch directeur heb ik zaterdag maar even wat voorwerk in de scouting in de Groninger buitengebieden gedaan. In alle kroegen heb ik de eigenaren gevraagd wie de beste voetballer van het dorp is.



Sjoerd, de eigenaar van café De Brug in Ezinge, was duidelijk. 'Dat is Peter Aukes, met afstand de beste van VV Ezinge.' Op mijn vraag op wat voor plek die Aukes dan speelt, antwoordde Sjoerd: 'Horizontaal. Peter is al zeker vijfentwintig jaar hartstikke dood.'



Daar hoeven we dus niet op te rekenen. Hopelijk komt Arjen Robben na volgend seizoen weer terug. Robben kan voor een Dirk Kuyt scenario zorgen bij de FC. Daar geloof ik echt in. Aanjager van ambities. Robben staat garant voor goals, assists, energie, aandacht, drive en onverzettelijkheid. En blessures. Eigenlijk heeft Robben precies dezelfde kenmerken als onze René. Die heeft ook jarenlang in het derde in de spits gespeeld. Daar droomde hij over goals, gaf onbedoeld wel eens een assist, had in de derde helft een tomeloze energie, besteedde aandacht aan zijn Quick voetbalschoenen en was zeer regelmatig geblesseerd. Afgelopen seizoen was het eerste seizoen zonder René in het groen en wit. Na meer dan veertig jaar voor VV Engelbert te hebben gespeeld was hij er mee gestopt.



Beste René, als Robben terugkomt bij de FC kan jij niet achterblijven. Kom weer bij ons. We missen je. Kan je mooi het hele seizoen vlaggen.

