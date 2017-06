Airshow Oostwold breekt bezoekersrecord

(Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Op de openingsdag van de Airshow Oostwold zijn volgens de organisatie ruim 11.000 bezoekers afgekomen. Daarmee is het bezoekersaantal bijna verdubbeld in vergelijking met de vorige editie, die in 2015 werd gehouden.

'Fraai pinksterweer en bijzonder vliegprogramma'

'De combinatie van fraai pinksterweer en een bijzonder vliegprogramma zorgde ervoor dat de toeschouwersstroom al vroeg op gang kwam. Tijdens de vliegshow kwamen, naast de vele historische vliegtuigen, ook moderne aerobatic toestellen en verschillende beroemde formatieteams in actie', laat een woordvoerder van de organisatie weten.



Andere activiteiten

'Naast het vliegprogramma was er ook veel belangstelling voor de Airmarket, waar een record aantal standhouders was. Ook was er veel animo voor de optredens van ruim 70 re-enactors die een kijkje in het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven. Ook waren er klassieke tractoren en slapstick voorstelling van het Flying Circus Theater', laat de woordvoerder weten.



De Airshow gaat maandag verder.



Lees ook:

- Expeditie Grunnen vindt 'de mooiste achtbaan van de wereld'

- Topdrukte bij Airshow Oostwold: 'Ik heb zin in spektakel'

- Bijzondere afscheidsgroet boven boerderij in Eelde

- Vliegtuigen druppelen binnen voor Airshow Oostwold 'De combinatie van fraai pinksterweer en een bijzonder vliegprogramma zorgde ervoor dat de toeschouwersstroom al vroeg op gang kwam. Tijdens de vliegshow kwamen, naast de vele historische vliegtuigen, ook moderne aerobatic toestellen en verschillende beroemde formatieteams in actie', laat een woordvoerder van de organisatie weten.'Naast het vliegprogramma was er ook veel belangstelling voor de Airmarket, waar een record aantal standhouders was. Ook was er veel animo voor de optredens van ruim 70 re-enactors die een kijkje in het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven. Ook waren er klassieke tractoren en slapstick voorstelling van het Flying Circus Theater', laat de woordvoerder weten.De Airshow gaat maandag verder.

Door: RTV Noord Correctie melden