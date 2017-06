Groningse foodtrucks in de race voor Dutch Street Food Awards

(Foto: Jaysin Trevino/Flickr)

De Groningse foodtrucks De Zwammerij, Solt en La Ca Bahn Mi & Roll maken kans op een plek in de finale van de European Street Food Awards.

De foodtrucks staan op het Muliticulinair Food Festival op het Bernouilleplein dit Pinksterweekend. Op het festival zijn 24 foodtrucks te vinden met gerechten vanuit allerlei delen van de wereld.



Stemmen

Bezoekers konden tot gisteravond stemmen op hun favoriete foodtruck. De winnaar van de Dutch Street Food Awards krijgt een plek in de finale van European Street Food Awards, die op 1 oktober in Berlijn plaatsvindt.



Uitslag

Vanavond tegen 18:00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt. De organisatoren zijn nu druk bezig met het tellen van de stemmen.



Eerste keer

De European Street Food Awards worden dit jaar voor het eerst georganiseerd. Ze komen voort uit de British Street Food Awards.



Het MultiCulinair Food Festival was het eerste foodfestival in Groningen dat in 2014 Foodtrucks naar de stad bracht.

Door: RTV Noord Correctie melden