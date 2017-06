Bewoners komen met alternatieven voor woontoren Reitdiephaven

Buurtbewoners van de Reitdiephaven in de stad komen op Facebook met alternatieven voor de woontoren van zeventien verdiepen.

'Na de zomer wordt duidelijk of de woontoren van ruim 50 meter hoog en 17 verdiepingen in de Reitdiephaven er komt. Genoeg tijd voor het bedenken van deugdelijke alternatieven', oppert Edwin Klomp, die het initiatief nam om een discussie te openen.'Wat een goed idee, misschien een jeugdcamping?' 'Een strandpaviljoen dat gerund wordt door jongeren met een Wajong.' 'Een stadstrandje voor de wijk.' Zijn de alternatieven waarmee de buurtbewoners komen. De optie stadsstrandje wordt tot nu toe nog het vaakst genoemd.De burgemeester en de wethouders komen na de zomer met een concreet voorstel voor woningbouw op de festivallocatie. In de tussentijd doet de gemeente extra onderzoek naar windhinder en gevolgen voor verkeer en de economische impact voor de haven.