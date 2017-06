Tegendemonstratie aangekondigd in Ter Apel

Het comité Groningen Tolerant! en actiegroep Anti Fascistische Aktie (AFA) willen een tegendemonstratie houden tegen de demonstratie die de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) komende zaterdag wil houden in Ter Apel.

NVU heeft op internet met de leuzen 'Vluchtelingen niet welkom' en 'Grenzen dicht nu' een oproep gedaan om op 10 juni om 14.00 uur naar het plein aan de Sint Luciastraat in Ter Apel te komen.Groningen Tolerant! en AFA willen op hetzelfde tijdstip een tegengeluid laten horen met als thema 'Vluchtelingen welkom!'. Als locatie voor de tegendemonstratie is De Omloop ter hoogte van de Rabobank in Ter Apel uitgekozen. Er zullen spandoeken worden opgehangen en ook zijn er sprekers en muziek. AFA rekent op zo'n honderd bezoekers.AFA heeft de tegendemonstratie inmiddels aangekondigd bij de gemeente Vlagtwedde. Die beoordeelt komende week hoe beide manifestaties in goede banen kunnen worden geleid.