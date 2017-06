112-fotograaf Wim de Vries overleden

112-fotograaf Wim de Vries uit Bedum is maandagochtend overleden.

'De laatste dagen gingen heel snel. Rust zacht vriend', schrijft 112 Groningen op Facebook.De afgelopen twaalf jaar was de 69-jarige Wim de Vries actief voor de site voor 112 Groningen. In januari ontving De Vries nog een erepenning van de Veiligheidsregio en de eremunt van het Bedumer korps. De fotograaf kwam door de jaren heen vaak over de vloer bij de plaatselijke brandweer om foto's te maken.Wim de Vries wordt vrijdag gecremeerd in openbare kring.