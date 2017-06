Kraantje Pappie scoort platinaplaat in België

De Groninger hiphop artiest Kraantje Pappie heeft momenteel een dikke hit te pakken in België. Maandagmiddag kreeg hij een platinaplaat voor zijn single Pompen. Eerder behaalde Pompen al de gouden status.

Kraantje Pappie kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens een optreden op Belgische radio.Het nummer Pompen staat deze week voor de 17e week genoteerd in de Ultratop 50, de Belgische hitparade . Pompen is afkomstig van het album Crane III, dat in oktober van vorig jaar werd uitgebracht.Kraantje Pappie scoorde zijn eerste hit in zowel België als Nederland in 2012. Met het liedje Waar is Kraan? maakte hij meteen naam.De afgelopen jaren presenteerde Kraantje Pappie ook verschillende TV-programma's voor BNN. Bij het laatste Bevrijdingsfestival in Stad stond de rapper geprogrammeerd op het hoofdpodium als afsluitende act.