Expeditie Grunnen ziet eindelijk de Garnalenkoningin van Zoutkamp

(Foto: Suzanne Stoppels / RTV Noord)

Na een zoektocht die afgelopen zaterdag begon, is het gelukt: het Expeditieteam heeft de Garnalenkoningin van Zoutkamp ontmoet! En wat is ze mooi en lief! Hoe ze heet en hoe ze er in het nou in het echt uitziet zie je vanavond in Expeditie Grunnen.



Ook in Expeditie Grunnen

- Rommelige markt in Stadskanaal;

- Mee met de enige echte Teddy-Express;

- Een stoere sterke brugwachter;

- Voor het eerst jarig op tweede Pinksterdag;

- En nog veel meer....



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de



