Noordster krijgt nog een kans op promotie

Tweedeklasser Noordster is er maandag niet in geslaagd om te promoveren. De ploeg uit Oude Pekela verloor op eigen veld met maar liefst 0-5 van Rolder Boys. De heenwedstrijd werd eerder al met 4-2 verloren.

Trainer Kenny Koning moest noodgedwongen zes wijzigingen doorvoeren. Drie spelers waren geblesseerd en de andere drie zaten een schorsing uit. De pech bleef Noordster achtervolgen, want al snel in de wedstrijd moest clubtopscorer Kees Dun met een blessure van het veld.Tegenstander Rolder Boys profiteerde optimaal en speelde zelf ook een verdienstelijke wedstrijd. Bij rust stond het al 0-2 voor de Drenten.Na de pauze liet Noordster het lopen. Rolder Boys scoorde vervolgens nog drie keer. Volgende week krijgt Noordster nog een kans om te promoveren naar de eerste klasse. Dan speelt het op een neutraal veld tegen Roden.Dat Noordster de nacompetitie voor promotie überhaupt gehaald heeft is al een wonder. In de winterstop stonden de Pekelders stijf onderaan met slechts drie punten. Nadat oud-Noordster-doelman Kenny Koning werd aangesteld als coach begon de ploeg te draaien. De tweede seizoenshelft presteerde Noordster van alle ploegen in 2L het beste en pakte hiermee de tweede periode.