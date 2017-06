De Klinker stopt met vertonen blockbusters in bioscoop

Cultuurhuis De Klinker in Winschoten stopt met het vertonen van commerciële films in de bioscoopzaal van het theater. Vanwege de zomerperiode zou De Klinker volgende maand sowieso met de films stoppen, maar de blockbusters keren na de zomervakantie helemaal niet meer terug.

De Klinker probeerde in 2015 weer een volwaardige bioscoop te lanceren. Daarvoor zat Winschoten zeven jaar zonder bioscoop.'De bezettingsgraad is gewoon te laag', zegt directeur Leo Hegge van De Klinker. 'Er zitten gemiddeld maar vijftien tot twintig bezoekers per film. Het is niet zo dat we verlies draaien op deze films, maar we verdienen er ook gewoon te weinig aan.'De Klinker is een gesubsidieerde instelling, maar het cultuurhuis moet een deel van de exploitatie zelf sluitend zien te krijgen. De bioscoop levert daarvoor momenteel te weinig op.'Misschien kunnen we de zaal beter op een andere manier in de markt zetten', zegt Hegge. 'Dat kan voor bedrijven interessant zijn. We hebben daar nu ook een commerciële medewerker voor in dienst.'Het stoppen met de Hollywood-kaskrakers betekent overigens niet het definitieve einde van de bioscoop. 'Wat films betreft gaan we ons vooral richten op films van de Filmliga. Die bezetting is wel goed, daar zitten tussen de 75 en 100 bezoekers per film.'