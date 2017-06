'10.000 bezoekers meer dan vorige editie bij Airshow Oostwold'

'Ik denk dat we in totaal zo'n 30.000 bezoekers hebben gehad. Dat is 10.000 meer dan bij de vorige editie van de Airshow Oostwold in 2015'. Dat zegt Tom van der Meulen, hoofd organisatie van de Airshow. Daarmee is een absoluut bezoekersrecord gevestigd.

Op de eerste dag trok de Airshow 11.000 bezoekers. Vandaag zijn daar 19.000 bij gekomen, wat samen 30.000 maakt.'We doen dit nu voor de negende keer. De mensen weten dat het programma wat we bieden altijd spektakel biedt, mooi is en goed georganiseerd. Mensen hebben er vertrouwen in dat we iets moois neerzetten', zegt de hoofdorganisator.Van der Meulen: 'We hebben uitgerekend dat het mij ongeveer 1.500 uur kost. Dat is dus bijna een jaar werk. En dan hebben we ook nog twee mensen fulltime in dienst. Maar als je over het terrein loopt en veel mensen ziet die genieten van vliegtuigen, denk je toch: daar doen we het voor'.'Het hoogtepunt vond ik echt toen de vier Spitfires in formatie vlogen. Dat is echt uniek, dat gebeurt nergens. Maar dat hebben we toch mooi voor elkaar kunnen krijgen', zegt Van der Meulen.Van der Meulen: 'Volgend jaar beslissen we over een eventuele volgende editie. We hebben te maken met veel regelgeving en de financiën moeten geregeld worden. Het zijn allemaal afwegingen voor een extreem duur evenement.'