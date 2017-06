Matthijssen voor de zeventiende keer Nederlands kampioen

(Foto: RTV Noord)

Zijspancoureur William Matthijssen uit Alteveer is voor de zeventiende keer op rij Nederlands kampioen geworden. Hij won met Sandra Mollema uit Usquert in de bak de vierde wedstrijd van het seizoen in Stadskanaal.





Bij de solo's ging de overwinning naar Romano Hummel uit Hoogkerk. Hij nam de leiding over van Jannick de Jong uit Gorredijk. De Fries ontbrak in Stadskanaal vanwege een startverbod naar aanleiding van een positieve dopingtest.



Lees ook: Motorcoureur Jannick de Jong geschorst wegens doping De voorgaande drie races had hij ook al met overmacht gewonnen. Met nog één wedstrijd te gaan is hij onbereikbaar voor de concurrentie. Wilfred Detz uit Musselkanaal met bijrijder Wendy Arling werd tweede en staat ook op die positie in het klassement.Bij de solo's ging de overwinning naar Romano Hummel uit Hoogkerk. Hij nam de leiding over van Jannick de Jong uit Gorredijk. De Fries ontbrak in Stadskanaal vanwege een startverbod naar aanleiding van een positieve dopingtest.

Door: RTV Noord Correctie melden